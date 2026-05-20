Haberler

Somali, Somaliland'in Kudüs'te "büyükelçilik" açma girişimini kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali, Somaliland'in Kudüs'te sözde büyükelçilik açma girişimini güçlü şekilde kınadığını duyurdu. Açıklamada, bu adımın hukuki açıdan geçersiz olduğu ve Arap ile İslam dünyasına provokasyon teşkil ettiği belirtildi.

Somali, ülkenin kuzeybatı bölgesi olarak nitelendirilen Somaliland'in Kudüs'te sözde bir büyükelçilik açma girişimini güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali Federal Cumhuriyeti'nin ülkenin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığının sarsılmaz olduğu yinelenerek, devletin hukuki ve siyasi statüsünü zayıflatmaya yönelik her türlü tek taraflı girişim ve uluslararası meşruiyete aykırı adımların reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin kuzeybatı bölgesi olarak nitelendirilen Somaliland'in Kudüs'te sözde bir büyükelçilik açma girişiminin güçlü bir şekilde kınandığı kaydedildi.

Bu adımın hukuki açıdan tamamen hükümsüz ve geçersiz olduğu vurgulanan açıklamada, bunun hiçbir yasal sonuç doğurmayacağı ve Arap ile İslam dünyasına yönelik kabul edilemez bir provokasyon teşkil ettiği aktarıldı.

Öte yandan Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland bölgesinin sözde Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed Hagi'nin, 18 Mayıs'ta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a güven mektubunu sunduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.

The Times of Israel'in haberinde, yalnızca İsrail tarafından "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanınan Somaliland'in ilk kez bir ülkeye sözde büyükelçi atadığı aktarıldı.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te yaptığı açıklamayla Somaliland'i tanıdıklarını duyurmuş, bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ve tek ülke olmuştu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik

Trump'tan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı

Survivor'da Sercan ile basılan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı
Yüksel Yıldırım, satın alması için kendisine teklif edilen kulübü açıkladı

Satın alması için kendisine teklif edilen kulübün ismini verdi

Yaşlı adam, kaza yapan gençleri tokatladı

Şaşkına çeviren anlar! Bir anda gençleri tokatlamaya başladı
Tarihi karar İstanbul'da verildi! Milli takımlar turnuvalarında sistem değişikliği

Tarihi değişiklik kararı İstanbul'da verildi
Parti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek görüntü
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın

Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren bir kulübümüz daha var
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi