Haberler

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 17 militan etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali Ulusal Ordusu, Aşağı Şabel bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda Eş-Şebab'a ait 17 militanı etkisiz hale getirdi. Operasyonda çok sayıda sığınak ve askeri araç imha edildi.

Somali Ulusal Ordusu, ülkenin güneyindeki Aşağı Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen kapsamlı askeri operasyonda 17 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali Ulusal Ordusunun hava destekli operasyonu kapsamında Aşağı Şabel bölgesine bağlı Jabad Godone yerleşiminde terör örgütü Eş-Şebab'a ait hedefleri vurduğu belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 17 militanın etkisiz hale getirildiği, örgüte ait çok sayıda sığınak ile askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Somali Ulusal Ordusunun terör örgütü Eş-Şebab'a karşı yürüttüğü planlı operasyonları kararlılıkla sürdüreceği vurgulanan açıklamada, ülkenin güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü tehdit eden unsurlara karşı mücadelenin devam edeceği ifade edildi.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu

Galatasaray'a dünya yıldızı! Gözden çıkarılan rakam belli oldu
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
İş insanı Erdoğan Akbulak, safari için gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti

Gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalan Türk milyarderden acı haber
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu

Galatasaray'a dünya yıldızı! Gözden çıkarılan rakam belli oldu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu

AK Parti'ye mi geçiyor? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Otomobil devi fabrikayı kapattı, AB işsiz kalanlar için 380 milyon TL destek verdi

Otomobil devi fabrikayı kapattı, işsiz kalanlara milyonlar yağdı