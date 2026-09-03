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Somali'de Eş-Şebab Saldırısı Engellendi, 40 Militan Öldürüldü

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Somali'nin Güneybatı eyaletinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırı, güvenlik güçlerince engellendi. Çıkan çatışmalarda 40'tan fazla Eş-Şebab militanı etkisiz hale getirildi, silah ve teçhizat ele geçirildi.

Somali'nin Güneybatı eyaleti yönetimi, bu sabah bomba yüklü iki araçla Baydhabo kentini hedef alan saldırının güvenlik güçlerince engellendiğini, çatışmalarda terör örgütü Eş-Şebab üyesi 40'tan fazla militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Güneybatı eyaleti Başkanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Baydhabo kentindeki saldırının, sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef aldığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin saldırıya hızlı ve etkili şekilde karşılık verdiği aktarılan açıklamada, 40'tan fazla terör örgütü Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda teröristin yaralandığı, çeşitli silahların ve askeri teçhizatın ele geçirildiği kaydedildi.

Güneybatı eyaleti yönetimi, saldırıda hayatını kaybeden sivil ve askerlerin olduğunu belirterek, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Açıklamada, yönetimin Baydhabo başta olmak üzere eyalet genelinde güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan terör örgütü Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.

Kaynak: AA
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