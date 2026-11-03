Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Somali hükümeti İsrail'in Hargeisa'daki büyükelçilik adımlarını ihlal saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali hükümeti, İsrail'in Hargeisa'da büyükelçi akredite etme ve büyükelçilik binasının temelini atma girişimlerini egemenlik ihlali sayarak kınadı. Açıklamada İsrail'den adımları derhal geri alması istenirken, kuruluşlara meşruiyet verecek girişimlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

Somali hükümeti, İsrail'in Somaliland'ın Hargeisa kentinde büyükelçi akredite etme ve büyükelçilik binasının temelini atma girişimlerini ülkenin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olarak nitelendirerek, söz konusu adımlara tepki gösterdi.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Hargeisa'da büyükelçi akredite etme ve sözde büyükelçilik kurma girişimlerinin en güçlü ifadelerle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Somali Federal Hükümetinin rızası olmadan gerçekleştirilen bu eylemler, Somali'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve birliğinin açık bir ihlalini oluşturmaktadır. Somali, bu eylemleri hükümsüz, geçersiz ve hiçbir hukuki sonuç doğurmayan girişimler olarak reddetmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Hargeisa ve Somaliland bölgesinin Somali Federal Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca diplomatik ilişkilerin kurulması ve daimi diplomatik temsilciliklerin açılması için egemen devletin onayının gerektiği hatırlatıldı.

İsrail'in Aralık 2025'te Somaliland'ı tanıma kararının Afrika Birliği, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından reddedildiği anımsatılan açıklamada, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde güvenlik sorunlarının arttığı bir dönemde bu tür adımların bölgesel gerilimleri derinleştirebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'den söz konusu girişimlerini derhal geri alması istenirken, tüm devletlere ve uluslararası kuruluşlara bu adımları reddetme ve bunlara meşruiyet kazandırabilecek girişimlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

Somali hükümetinin ülkenin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik, siyasi ve hukuki yollara başvurma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Açıklamada, "Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Somali ulusunun birliği müzakere konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Somaliland'ı tanıması

Somali'nin kuzeybatısında yer alan Somaliland, 1991'de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

İsrail, 26 Aralık 2025'te Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyan ilk Birleşmiş Milletler üyesi ülke olmuş, Somali Federal Hükümeti, İsrail'in kararını ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı olarak nitelendirerek reddetmişti.

Kaynak: AA
Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı

Emine Erdoğan'dan Seul'de anlamlı açılış! 70 yıl öncesinin hafızası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakarya'da 14 yaşındaki Murat'ın ölümünde iddianame: Sanığın olaydan önce yapay zekaya öldürme cezasını sorduğu öne sürüldü

Arkadaşını vuran gencin yapay zekaya sorduğu sorular dosyada
Zonguldak'ta yaya geçidinde duran otomobile kamyon çarptı! Bir kadın son anda kurtuldu

Yayaya yol veren otomobile kamyon çarptı! O anlar kamerada
Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı

Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Selahattin Demirtaş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması

Demirtaş'tan Öcalan çıkışı: Atılması gereken en acil adım...
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Takasbank Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Elibol atandı

Fon soruşturmasının ardından Takasbank'ta kritik değişiklik
Berdan Mardini, öğretmen eşinden boşandı

Yine olmadı! Buraya kadarmış