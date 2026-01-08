Somali, WFP gıdalarına el konulduğu iddialarını reddetti

Somali, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programına (WFP) ait depodaki gıdalara el koyduğu yönündeki iddiaları reddederek, açılan soruşturma gerekçesiyle ABD'nin yardımları askıya aldığını bildirdi.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, el konulduğu iddia edilen, ABD tarafından sağlananlar da dahil tüm gıda yardımlarının, WFP'nin kontrolünde olduğu belirtildi.

Açıklamada, WFP deposunun Mogadişu Limanı bölgesinde yer aldığı, burada yürütülen genişletme ve yeniden geliştirme çalışmalarının insani yardımların muhafazası, yönetimi ve dağıtımını etkilemediği vurgulandı.

Liman genişletme çalışmalarına ilişkin endişelerin ardından, hükümetin insani yardım ortaklarıyla koordinasyon halinde durumu teknik kurumlar arası bir komiteyle inceleme başlattığı ifade edildi.

Soruşturma sürecinde ABD'nin yardımları askıya aldığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, yerel yetkililerin WFP deposunu tahrip ettiği ve savunmasız siviller için ayrılan 76 metrik ton gıdaya el koyduğunu iddia etmiş, Somali hükümetine yönelik tüm yardımların durdurulduğunu duyurmuştu.

Donald Trump yönetiminin hayat kurtaran yardımların israf edilmesine, çalınmasına veya başka amaçlarla kullanılmasına karşı sıfır tolerans politikası benimsediğinin altı çizilen açıklamada, yardımların yeniden başlatılmasının Somali hükümetinin sorumluluk almasına ve gerekli adımları atmasına bağlı olduğu belirtilmişti.