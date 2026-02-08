Somali, HDK'nin Sudan'da BM konvoylarına yönelik saldırılarını kınadı

Somali Federal Cumhuriyeti, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), Sudan'ın Kuzey ve Güney Kordofan eyaletlerinde sivil tesisler ile Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programına (WFP) ait insani yardım konvoylarına yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, HDK'nin WFP'ye ait insani yardım konvoylarına yönelik söz konusu saldırıların siviller arasında can kayıplarına yol açtığı belirtilerek, eylemlerin "uluslararası insancıl hukuk ile tüm uluslararası teamül ve anlaşmaların açık ve ağır ihlali" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, HDK'nin ihlallerine derhal son verme çağrısında bulunularak, sivillerin korunmasına ilişkin hukuki ve ahlaki yükümlülüklerin gecikmeksizin yerine getirilmesi istendi.

Ayrıca, insani yardımların güvenli, engelsiz ve koşulsuz biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının sağlanması gerektiği ifade edildi.

Somali hükümeti, Sudan'da sivillerin korunmasına ilişkin Cidde Bildirisi'nde yer alan tüm taahhütlere tam uyum çağrısını yineledi.

Açıklamada, Somali'nin Sudan'ın birliği, egemenliği, güvenliği ve istikrarına olan desteğinin sürdüğü belirtilerek, savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bölgesel ve uluslararası girişimlerin desteklendiği kaydedildi. Her türlü dış müdahalenin çatışmayı körükleyerek Sudan halkının insani acılarını daha da derinleştireceği uyarısında bulunuldu.

HDK'nin saldırıları

Sudan hükümeti, 6 Şubat'ta, HDK'nin ülkenin orta kesimlerindeki Kuzey Kurdufan eyaletinde WFP'ye ait bir insani yardım konvoyunu insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan bir saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kamyonların sivillere gıda yardımı ulaştırmak üzere yolda olduğu belirtilen açıklamada, saldırı sonucu can kayıplarının yaşandığı ve yardım malzemelerinin imha edildiği kaydedilmişti.

Sudan Doktorlar Ağı ise 5 Şubat'ta Güney Kurdufan eyaletinin güneyindeki El-Kuvek Askeri Hastanesinin Hızlı Destek Kuvvetlerince (HDK) hedef alınması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı.