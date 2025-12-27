Somali'nin Güneybatı Eyaleti'nden İsrail'in Somaliland kararına tepki

Somali Güneybatı Eyaleti Başkanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Somaliland'i "devlet olarak tanıma" yönündeki açıklamasını kesin bir dille reddederek, söz konusu adımın Somali'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini bildirdi.

Güneybatı Eyaleti Başkanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Somaliland'i "ülke olarak tanıma" yönündeki girişiminin uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası hukukun tüm devletlere Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme yükümlülüğü getirdiği ifade edildi.

Somaliland'in Somali'nin egemen topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, bu bölgenin ayrılıkçı girişimlerinin tanınması veya meşrulaştırılmasının yerleşik uluslararası normları zedelediği ve bölgesel istikrarı tehdit ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Güneybatı Eyaleti halkı ve yönetiminin, Somali ulusuyla tam bir birlik içinde ülkenin egemenliğini ve anayasal düzenini savunmaya kararlı olduğunun altı çizildi.

İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.