Somali'den Katar'daki helikopter kazası için Türkiye ve Katar'a başsağlığı mesajı

Somali, Katar kara sularında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye ve Katar'a başsağlığı dileklerini iletti.

Somali, Katar kara sularında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye ve Katar'a başsağlığı dileklerini iletti.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığınca yapılan açıklamada, görev sırasında Katar kara sularında düşen helikopterde 7 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Somali, Katar Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ne, hükümetlerine ve halklarına en derin taziyelerini ve içten başsağlığı dileklerini sunar." ifadesine yer verildi.

Hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, bu zor süreçte Katar ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet dilendi.

Katar İçişleri Bakanlığı, dün sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterde şehit olan 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
