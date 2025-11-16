Haberler

Somali'de Seçmen Kartı Dağıtımı Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali Federal Cumhuriyeti Ulusal Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu, ülke genelinde yapılacak seçimler için ilk kez seçmen kartlarının dağıtımını başlattı. Seçmen kartlarının, oy kullanma hakkını doğrulayan tek resmi belge olduğu vurgulandı.

Somali Federal Cumhuriyeti Ulusal Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu, ülke çapında yapılacak seçim için ilk kez kullanılacak seçmen kartlarının dağıtımını başlattı.

Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Abdikarim Ahmed Hasan, başkent Mogadişu'da düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, daha önce kayıt yaptırmış ve bugün kart dağıtımı başlayan ilçelerde yaşayan vatandaşlara seçmen kartlarını almaları çağrısında bulundu.

Hasan, seçmen kartının vatandaşların seçim gününde oy kullanabilmesi için anayasal bir hak olduğunu vurguladı.

Törene katılan Banaadir Bölge Valisi Hasan Muhammed Hüseyin ise "Banaadir bölgesinde yaşayan Somali vatandaşlarını, seçim gününde oy kullanabilmeleri için seçmen kartlarını almaya teşvik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın şeffaf, güvenilir ve Somali vatandaşlarının tam katılımını sağlayacak bir seçim sürecinin hayata geçirilmesi yönündeki çalışmaların parçası olduğu kaydedildi.

Komisyon ayrıca seçmen kartının seçim gününde oy kullanma hakkını doğrulayan tek resmi belge olduğuna dikkati çekti.

Somali'de en son doğrudan seçim 1969'da düzenlenmişti.

Ülke, 1991'deki iç savaş sonrası uzun yıllar boyunca "4,5 sistemi" adı verilen kabile temelli temsil modeliyle yönetiliyor. Bu sistemde vatandaşlar doğrudan oy kullanamıyor, milletvekilleri kabile delegeleri tarafından seçiliyor ve cumhurbaşkanını onlar belirliyor.

Federal hükümet, ülkede demokrasiyi güçlendirmek amacıyla "1 kişi 1 oy" esasına dayalı doğrudan seçim sistemine geçmeyi hedefliyor.

2026'da uygulanması planlanan bu model, Somali halkının yönetime doğrudan katılımını sağlayacak tarihi bir adım olarak görülüyor. Ancak güvenlik sorunları, teknik altyapı eksiklikleri ve bazı bölgelerdeki yönetimsel anlaşmazlıklar sürecin önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşini dövüp, arkadaşını herkesin gözü önünde hunharca katletti
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
Galatasaray'a da gol atan Kocaelisporlu Agyei'ye sevgi seli

Galatasaray'a da gol atan Agyei'ye şehirde sevgi izdihamı
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
İsrail ateşkese rağmen saldırdı

İsrail'i ateşkes de durduramıyor! Yine saldırdılar
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.