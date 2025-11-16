Somali'de Seçmen Kartı Dağıtımı Başladı

Somali Federal Cumhuriyeti Ulusal Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu, ülke çapında yapılacak seçim için ilk kez kullanılacak seçmen kartlarının dağıtımını başlattı.

Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Abdikarim Ahmed Hasan, başkent Mogadişu'da düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, daha önce kayıt yaptırmış ve bugün kart dağıtımı başlayan ilçelerde yaşayan vatandaşlara seçmen kartlarını almaları çağrısında bulundu.

Hasan, seçmen kartının vatandaşların seçim gününde oy kullanabilmesi için anayasal bir hak olduğunu vurguladı.

Törene katılan Banaadir Bölge Valisi Hasan Muhammed Hüseyin ise "Banaadir bölgesinde yaşayan Somali vatandaşlarını, seçim gününde oy kullanabilmeleri için seçmen kartlarını almaya teşvik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın şeffaf, güvenilir ve Somali vatandaşlarının tam katılımını sağlayacak bir seçim sürecinin hayata geçirilmesi yönündeki çalışmaların parçası olduğu kaydedildi.

Komisyon ayrıca seçmen kartının seçim gününde oy kullanma hakkını doğrulayan tek resmi belge olduğuna dikkati çekti.

Somali'de en son doğrudan seçim 1969'da düzenlenmişti.

Ülke, 1991'deki iç savaş sonrası uzun yıllar boyunca "4,5 sistemi" adı verilen kabile temelli temsil modeliyle yönetiliyor. Bu sistemde vatandaşlar doğrudan oy kullanamıyor, milletvekilleri kabile delegeleri tarafından seçiliyor ve cumhurbaşkanını onlar belirliyor.

Federal hükümet, ülkede demokrasiyi güçlendirmek amacıyla "1 kişi 1 oy" esasına dayalı doğrudan seçim sistemine geçmeyi hedefliyor.

2026'da uygulanması planlanan bu model, Somali halkının yönetime doğrudan katılımını sağlayacak tarihi bir adım olarak görülüyor. Ancak güvenlik sorunları, teknik altyapı eksiklikleri ve bazı bölgelerdeki yönetimsel anlaşmazlıklar sürecin önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor.