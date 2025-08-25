Somali'de Seçim Sistemi Üzerinde Anlaşma Sağlandı

Somali federal hükümeti ile muhaliflerin oluşturduğu Kurtuluş Forumu'nda yapılan toplantılar sonucunda, yaklaşan seçimler konusunda siyasi uzlaşıya varıldığı bildirildi.

Tarafların yayımladığı ortak bildiride, uzun süredir tartışma konusu olan doğrudan seçim sisteminden vazgeçilerek, seçimlerin daha önceki yöntemle yapılacağı ifade edildi.

Buna göre cumhurbaşkanı, Federal Parlamento tarafından seçilecek.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un savunduğu, "bir kişi, bir oy" esasına dayalı doğrudan seçim sistemi, siyasi tartışmalar nedeniyle rafa kaldırıldı.

Uzlaşıya göre seçimler, kabile temsiline dayalı 4,5 sistemiyle oluşturulacak parlamentoda gerçekleştirilecek.

Parlamento üyeleri arasından seçilecek cumhurbaşkanı, başbakanı atama yetkisine sahip olacak. Temsilciler Meclisi ise güven oylaması yoluyla başbakanı görevden alabilecek.

Bildiride ayrıca, federal parlamentodaki sandalyelerin en az yüzde 10'unu kazanan her siyasi hareketin ulusal parti olarak tanınacağı, anayasa çalışmalarının ise en kısa sürede tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Anlaşmanın ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somali'nin bütünlüğü için ülkenin eski liderleri ve siyasetçilerinin görüşlerine büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Somali devlet yapısının güçlendirilmesi adına büyük adımlar atıldığını ifade eden Mahmud, doğrudan halk oylaması çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında meclise kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.