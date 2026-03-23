Somali, Güneybatı eyaleti yönetiminin görev süresinin dolduğunu açıkladı

Somali'de federal hükümet, Güneybatı eyaleti yönetiminin görev süresinin resmen sona erdiğini açıkladı.

Somali İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güneybatı eyaleti yönetiminin görev süresinin sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, mevcut bölgesel yönetimin artık yasal yetkiye sahip olmadığı belirtilerek, atama ve görevden alma işlemlerinin tanınmayacağı ifade edildi.

Yeni yerel konseyler seçilene kadar Güneybatı eyaletindeki yerel idarelerin görevlerini sürdürmeye devam edeceği aktarılan açıklamada, sürecin istikrar içinde yürütülmesi amacıyla geleneksel liderlerle istişarelerin sürdüğü bildirildi.

Somali federal hükümeti ile Güneybatı eyaleti yönetimi arasındaki siyasi gerilim ise son dönemde artış gösterdi. Gerilimin, federal parlamentonun her iki kanadının ülke anayasasında değişiklik yaparak uzun yıllardır süren geçiş sürecine son vermesiyle tırmandığı belirtiliyor.

Öte yandan eyalet yönetimi, güvenlik gerekçesiyle 19 Mart'ta bölgedeki havalimanlarına yönelik tüm ticari ve özel uçuşları askıya aldı.

Yetkililer, yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği (AfB) uçuşlarına izin verileceğini, bu uçuşların da insani yardım, sağlık ve resmi amaçlarla sınırlı olacağını bildirdi. Ayrıca, siyasi kişilerin özel izin olmaksızın bu uçuşlarla taşınmasının yasaklandığı kaydedildi.