Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: "Geçici anayasanın resmen sona ermesiyle bugün tarihi bir gün"

Güncelleme:
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinin geçici anayasasını geride bıraktığını ve ulusal anayasasının tamamlandığını açıkladı. Yeni anayasa, ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarına katkı sağlayacak düzenlemeler içeriyor.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, geçici anayasanın resmen sona ermesiyle bugünün ülkesi için tarihi olduğunu söyledi.

Ulusa seslendiği konuşmasında Somali'nin on yıllardır süren geçiş dönemi anayasasını resmen geride bıraktığını belirten Mahmud, " Somali'nin ulusal anayasasının tamamlanması ve uzun süredir yürürlükte olan geçici anayasanın resmen sona ermesiyle bugün, tarihi bir gün. Bugün, uzun zamandır beklenen ulusal bir dönüm noktasının gerçekleştirildiği bir gün olarak hatırlanacak. Bu, verilen ve tutulan bir söz." ifadelerini kullandı.

Mahmud, ulusal anayasanın tamamlanmasının, ülkenin siyasi, güvenlik ve ekonomik istikrarının önündeki büyük bir engeli ortadan kaldırdığını vurguladı.

Ana muhalefet liderlerinden Abdirahman Abdishakur Warsame ise uzlaşma sağlanmadan anayasanın değiştirilmesinin "reform değil ulusal birlik ve istikrarı tehlikeye atan kumar" olduğunu savundu.

Yeni anayasa

Somali Federal Meclisi, dün, yeni anayasayı oy çokluğuyla kabul etmişti.

Yeni anayasada yönetim sistemi ve üst düzey kamu görevlerine ilişkin kapsamlı düzenlemeler yer aldı.

Buna göre cumhurbaşkanı meclis tarafından, milletvekilleri ise halk tarafından seçilecek. Başbakan, cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve parlamento tarafından görevden alınabilecek.

Cumhurbaşkanlığı görevine bir kişi en fazla iki kez seçilebilecek ve cumhurbaşkanı seçilebilmek için doğuştan Somali vatandaşı olma şartı aranacak.

Öte yandan annesi yabancı uyruklu kişiler, cumhurbaşkanı adayı olamayacak.

Cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı ile yüksek mahkeme başkanının çifte vatandaşlık taşıması yasaklandı. Çifte vatandaşlığı bulunan kişinin, bu makamlara seçilmesi veya atanması halinde mevcut yabancı ülke vatandaşlığından feragat etmesi gerekecek.

Aynı şekilde söz konusu üst düzey devlet yetkililerinin yabancı uyruklu eşlerinin bulunması da mümkün olmayacak.

Yeni anayasayla federal yapıya ilişkin önemli bir düzenleme de getirildi. Buna göre ülkedeki eyaletlerin tek başına başka ülkelerle anlaşma yapmaları kabul edilmeyecek.

Yeni anayasayla yabancı devletlerle ikili işbirliği anlaşmaları yapma yetkisi, yalnızca federal hükümete ait olacak.

Dini erginlik yaşı 15, hukuki sorumluluk yaşı ise 18 olarak düzenlendi. Hükümetin daha önce 4 yıl olan resmi görev süresi 5 yıla çıkarıldı.

Yeni anayasanın, Cumhurbaşkanı'nın imzasının ardından hukuken yürürlüğe girmesi bekleniyor.

