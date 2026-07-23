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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 18 militan etkisiz hale getirildi

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Somali Ulusal Ordusu, Hiraan bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 18 militanı etkisiz hale getirdi, 21 militan yaralandı.

Somali Ulusal Ordusunun (SNA), Hiraan bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği operasyonda 18 militanın etkisiz hale getirildiği, 21 militanın da yaralandığı bildirildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali Ordusunun uluslararası ortakların desteğiyle Hiraan bölgesine bağlı Tedan yerleşimi yakınlarında operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Bulalay bölgesine yaklaşık 17 kilometre mesafede gerçekleştirilen operasyonda 18 Eş-Şebab mensubunun etkisiz hale getirildiği, 21 militanın ise yaralandığı kaydedildi.

Operasyonda, örgütün kullandığı bir savaş aracının imha edildiği ve bölgedeki tesisler ile mevzilerin kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, Somali Ordusunun profesyonelliği ve operasyonel kabiliyetini takdir ederek, uluslararası ortakların terörle mücadelede sağladığı destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Açıklamada, Eş-Şebab unsurlarına yönelik takip operasyonlarının sürdüğü belirtilerek, ülkenin güvenlik ve istikrarını sağlamak amacıyla terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
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