Somali'de Eş-Şebab'a Yönelik Operasyonda 23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Güncelleme:
Somali güvenlik güçleri, Şabelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonda 23 örgüt üyesini etkisiz hale getirdi. Artan güvenlik tehditleri nedeniyle gerçekleştirilen operasyonun öncesinde benzer bir operasyonda da ağır kayıplar yaşatıldığı belirtildi.

Somali'de güvenlik güçlerinin, Şabelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği operasyonda 23 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatından (NISA) yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab mensuplarının son günlerde Şabelle'de artan hareketliliği ve güvenlik tehditleri nedeniyle operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonda, 23 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, 30 Ekim'de aynı bölgede yapılan benzer bir operasyonda da örgüte ağır kayıplar verdirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
