Haberler

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik askeri operasyonda 130 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali'nin Aşağı Cubbe bölgesinde düzenlenen geniş çaplı operasyonda Eş-Şebab terör örgütüne ait 130 üye etkisiz hale getirildi. Somali Savunma Bakanlığı, örgütün ağır kayıplar verdiğini ve bölgenin güvenliğinin sağlandığını açıkladı.

Somali'nin Jubaland eyaletine bağlı Aşağı Cubbe bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 130 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali Ulusal Ordusuna bağlı Danab Özel Kuvvetleri ile Jubaland güvenlik güçleri Aşağı Cubbe'de 24 saat süren operasyon yaptı.

Açıklamada, operasyonda terör örgütünün ağır kayıplar verdiği kaydedildi.

Operasyonda, 130 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, ölenler arasında örgütün elebaşlarının da bulunduğu ifade edildi.

Operasyon kapsamında Eş-Şebab'a ait çok sayıda askeri aracın, silah ve mühimmatın imha edildiği aktarılan açıklamada, örgütün Aşağı Cubbe'deki hareket kabiliyetinin büyük ölçüde kırıldığına dikkati çekildi.

Açıklamada, Aşağı Cubbe ve çevresinde güvenliğin tamamen sağlandığı, bölgenin Somali Ulusal Ordusu, Danab Özel Kuvvetleri ve Jubaland güvenlik güçlerinin kontrolü altına alındığı kaydedildi.

Somali Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini, ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya

Stadyumdaki konseri gürültü çıkıyor diye şikayet ettiler
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Aziz Yıldırım'ın Bursa molası: Dönercide 100 bin TL'lik şıklık

Aziz Yıldırım'ın kombininin değeri öyle böyle değil