Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 26 militan etkisiz hale getirildi

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA), Hiran bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik üç ayrı operasyonda 26 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini, silah depoları ve araçların imha edildiğini açıkladı.

NISA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde Hiran bölgesindeki Maxaas ilçesine bağlı Mukayle ve Şaw yerleşimlerinde düzenlenen operasyonlarda örgüte ait çadırlar, evler, silah depoları ve araçlar imha edildi.

Maxaas ilçesi çevresinde düzenlenen ilk operasyonda, örgütün Madaxya-weyn kavşağında topladığı militanlar hedef alındı.

Operasyonda 14 örgüt mensubu etkisiz hale getirilirken, örgüt militanları ve yöneticilerin kullandığı çadırlar ile gizlendikleri alanlar yakılarak imha edildi.

Mukayle bölgesindeki operasyonda ise örgütün "takip birimi" olarak adlandırdığı unsurların bulunduğu noktalar hedef alındı. Bu kişilerin, bölgedeki yolu kullanan sivillere yasa dışı sorgulamalar yaptığı ve baskı uyguladığı aktarıldı.

Operasyonda, Mukayle bölgesinin örgüt elebaşı yardımcısı Saddam adlı militanın da aralarında bulunduğu 9 örgüt mensubu öldürüldü, 16 militan yaralandı.

Şaw bölgesinde düzenlenen üçüncü operasyonda da örgütün silah depolama ve bakım merkezleri ile "Hoomey" tipi araç imha edildi.

Aynı operasyonda örgüte bağlı 3 militan öldürüldü.

NISA, son günlerde operasyonların yoğunlaştığı bölgelerde Eş-Şebab'ın ağır kayıplar verdiğini duyurdu.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ve uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney kesimlerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
