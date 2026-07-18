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Somali'de hava destekli operasyonda Eş-Şebab mensubu 25 militan etkisiz hale getirildi

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Somali ordusu, Hiran bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonda 25 militanı etkisiz hale getirdi, 18'ini yaraladı. Operasyon sonrası 4 militan teslim oldu.

Somali ordusu, Hiran bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonda militanlardan 25'inin etkisiz hale getirildiğini, 18'inin ise yaralandığını duyurdu.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gece Hiran bölgesinde uluslararası ortaklarla koordinasyon içerisinde, Eş-Şebab terör örgütüne yönelik planlı hava destekli operasyon düzenlendi.

Militanlardan 25'inin etkisiz hale getirildiği, 18'inin yaralandığı operasyon sonrasında, örgütün dağılmaya başlayan unsurlarından 4 kişi Somali Milli Ordusuna teslim oldu.

Somali'de 2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, yerel güçler ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
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