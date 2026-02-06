Somali'de Eş-Şebab'a düzenlenen hava operasyonunda 8 militan etkisiz hale getirildi

Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda terör örgütü Eş-Şebab'a mensup 8 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu'nun yaklaşık 90 kilometre güneybatısında yer alan Aşağı Şabel bölgesine hava operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda örgütün siyasi ve mali yapılanmasının, "zekat" adı altında haraç toplayan unsurların, patlayıcı düzenek hazırlayan hücrelerin ve militanlara lojistik destek sağlayan yapıların hedef alındığı kaydedildi.

Bu'ale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 8 Eş-Şebab mensubunun öldürüldüğü aktarılan açıklamada, operasyonun, terörle mücadele kapsamında sürdürülen kararlı çalışmaların bir parçası olduğu vurgulandı.

Somali'de 2006 yılında ortaya çıkan terör örgütü Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun süredir saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.