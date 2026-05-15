Somali'de Gıda Güvensizliği 6 Milyon Kişiyi Tehdit Ediyor

Somali'de yaklaşık 6 milyon kişinin haziran sonuna kadar yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşayacağı tahmin ediliyor. BM destekli IPC raporu, kuraklık, çatışma ve azalan uluslararası yardımların krizi derinleştirdiğini, 1,88 milyon çocuğun yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyacağını belirtiyor.

MOGADİŞU, 15 Mayıs (Xinhua) -- Somali'de yaklaşık 6 milyon kişinin haziran ayı sonuna kadar yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

Perşembe günü yayımlanan güncellenmiş Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu, süregelen kuraklık, çatışma, yerinden edilme, artan maliyetler ve azalan uluslararası yardımların tetiklediği ve giderek derinleşen acil durumu ayrıntılı olarak ortaya koydu. Söz konusu veriler, ilk tahminlere kıyasla yarım milyondan fazla kişilik bir artışa işaret ediyor.

BM destekli IPC raporunda, Bay bölgesinin Burhakaba ilçesinde akut yetersiz beslenmenin kritik seviyelere ulaştığı uyarısı yapılarak, yardımların acilen artırılmaması durumunda olası en kötü senaryoda kıtlık riskiyle karşı karşıya kalınabileceği belirtildi.

Raporda ayrıca, Hürmüz Boğazı çevresindeki istikrarsızlık ve geniş çaplı Ortadoğu kriziyle bağlantılı küresel ekonomik şokların Somali'deki krizi şiddetlendirdiği kaydedildi. Aksayan tedarik rotaları, insani yardım operasyonlarını giderek zorlaştırıyor.

Analize göre, 2026 yılında yaklaşık 1,88 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyacağı öngörülürken, bu rakam önceki tahminlerin 42.000 üzerine çıkmış durumda. Acil tedavi desteği sağlanmaması halinde, şiddetli yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocukların daha yüksek ölüm riskiyle karşı karşıya kalacağı vurgulanıyor.

Kaynak: Xinhua
