Somali'de 56 Yıl Sonra 'Bir Kişi-Bir Oy' Sistemiyle Seçim Süreci Başladı

PORT Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, 56 yıl sonra "bir kişi-bir oy" sistemiyle yapılacak seçim için seçmen kaydını yaptırdığını açıkladı.

Bakan Nur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda konuya ilişkin paylaşımında, seçim bölgesi Bakool'a bağlı Waajid ilçesinde seçmen kaydını yaptırdığını belirtti.

"Ülkemizde 56 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirilen 'bir kişi-bir oy' esasına dayalı seçimler için seçmen kayıt sürecinin resmen başlatılmasına tanıklık etmek benim için büyük bir onur." ifadesini kullanan Nur, bu başlangıcın Somali halkına siyaset ve yönetişimde kendilerini temsil edecek kişileri doğrudan seçme imkanı tanıyan yeni bir demokratik dönemin kapısını araladığının altını çizdi.

Nur, "Somali'nin artık kapsayıcı, şeffaf ve güvenilir bir seçim sistemine geçiş yapmak için doğru zamanda olduğuna yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Doğrudan seçim sisteminin, halkın devlete duyduğu güveni yeniden tesis eden ve yöneticilerin hizmet ettikleri vatandaşlara karşı hesap verebilirliğini güçlendiren bir sistem olduğunu vurgulayan Nur, bu seçimlerin tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Nur, "Son yirmi yıldır Somali, dolaylı seçimlerle yönetilmekteydi. Oysa halkımız, uzun zamandır, demokratik haklarını özgür ve doğrudan bir şekilde kullanabilmenin özlemini duyuyordu." dedi.

Bakan Nur'un birkaç ay önce başlayan seçmen kayıt sürecine Eş-Şebab terör örgütünce çevrili stratejik önemi olan Waajid ilçesinden katılması dikkat çekti.

Somali'de en son doğrudan seçim 1969'da düzenlenmişti.

Ülke, 1991'deki iç savaş sonrası uzun yıllar boyunca "4,5 sistemi" adı verilen kabile temelli temsil modeliyle yönetiliyor. Bu sistemde vatandaşlar doğrudan oy kullanamıyor, milletvekilleri kabile delegeleri tarafından seçiliyor ve cumhurbaşkanını onlar belirliyor.

Federal hükümet, ülkede demokrasiyi güçlendirmek amacıyla "1 kişi 1 oy" esasına dayalı doğrudan seçim sistemine geçmeyi hedefliyor.

2026'da uygulanması planlanan bu model, Somali halkının yönetime doğrudan katılımını sağlayacak tarihi bir adım olarak görülüyor. Ancak güvenlik sorunları, teknik altyapı eksiklikleri ve bazı bölgelerdeki yönetimsel anlaşmazlıklar sürecin önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor.