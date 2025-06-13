Somali Cumhurbaşkanı Oruç Reis'i Ziyaret Etti

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Milli Savunma Bakanlığı, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve heyetinin Oruç Reis araştırma gemisine inceleme ziyaretinde bulunduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve beraberindeki heyetin, Oruç Reis araştırma gemisine inceleme ziyaretinde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Şeyh Mahmud??????? ve beraberindeki heyet, Oruç Reis araştırma gemimize inceleme ziyaretinde bulundu. Oruç Reis sismik araştırma gemimize faaliyetleri esnasında TCG GÖKSU ve TCG GİRESUN fırkateynlerimiz, refakat ve koruma görevi icra ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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