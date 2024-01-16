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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna hapis cezası

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FATİH'te motokuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 6 hapis cezası aldı. Hapis cezası adli para cezasına çevrildi.

FATİH'te motokuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, "Taksirle ölüme neden olmak"tan 2 yıl 6 hapis cezası verildi. Hapis cezası adli para cezasına çevrildi. Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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