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Somali Cumhurbaşkanı'ndan Kenya pasaportu taşıyan bakanlara "ya pasaportu bırakın ya görevi" talimatı

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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında, Kenya pasaportu taşıyan bakanlar ve üst düzey hükümet yetkililerine pasaportlarını teslim etmeleri ya da görevlerinden ayrılmaları talimatını verdi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında, Kenya pasaportu taşıyan bakanlar ve üst düzey hükümet yetkililerine pasaportlarını teslim etmeleri ya da görevlerinden ayrılmaları talimatını verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Mahmud, kabine üyelerinin yalnızca Somali devletine bağlılık göstermesi gerektiğini belirterek, Kenya pasaportu taşıyan bakanlar ve üst düzey yetkililere, "Ya pasaportu bırakın ya görevi." dedi.

Kararın, son haftalarda Kenya ile yaşanan diplomatik gerilimin ardından alınması dikkati çekti.

Kenya, son dönemde bazı üst düzey Somalili yetkililerin ülkeye girişine izin vermeyerek bu kişileri geri göndermişti.

Kaynak: AA
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