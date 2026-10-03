Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, İsrail'in Berbera'daki deniz üssü planına karşı çıktı

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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinde İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceklerini belirtti.

Mahmud, Al Jazeera Arapça televizyonunun "El-Mukabele" programına verdiği röportajda, İsrail'in Somaliland bölgesine yönelik girişimlerini değerlendirdi.

İsrail'in Berbera kentinde deniz üssü kurmayı ve kentin havalimanını kullanmayı planladığını söyleyen Mahmud, bu girişimlerin asıl amacının, Körfez ülkelerine ve İran'a yakınlaşmak olduğunu savundu.

Mahmud, "Ülkemizde, İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz." dedi.

Orta Doğu'daki krizlerin Somali'ye taşınması girişimlerinin başarılı olmayacağını vurgulayan Mahmud, Somaliland halkının da İsrail varlığına karşı olduğunu ifade etti.

Etiyopya ile ilişkilere de değinen Mahmud, ülkesinin Etiyopya'nın ticari amaçlarla denize erişmesine karşı olmadığını belirtti.

Mahmud, Etiyopya'nın ithalat ve ihracat için Somali'deki 2 veya 3 limanı kullanmasına izin vermeye hazır olduklarını ancak Addis Ababa yönetiminin bu konuda henüz resmi başvuruda bulunmadığını söyledi.

Babü'l-Mendeb Boğazı'na yakın konumuyla stratejik öneme sahip

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te yaptığı açıklamayla Somaliland'i tanıdıklarını duyurmuş, bu kararla "İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ve tek ülke" olmuştu.

Somali Federal Hükümeti ise Somaliland'i, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde Somali'nin ayrılmaz parçası olarak görürken, Mogadişu yönetimi, Somaliland yönetimince üçüncü ülkelerle imzalanan anlaşmaların hukuken geçerli olmadığını savunuyor.

Somali'nin kuzeybatısında yer alan ve tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland, dünyanın en kritik deniz ticaret geçiş noktalarından biri olan Babü'l-Mendeb Boğazı'na yakın konumuyla stratejik öneme sahip bulunuyor.

Kaynak: AA