Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, "Özellikle Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenlikle ilgili tehditle karşılaştığı bu dönemde, biz, Türkiye'nin, Türk milletinin desteğini hissettik." dedi.

Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Somali'nin zor zamanlarında yanında olduğu ve liderliği için teşekkür eden Mahmud, "Özellikle Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenlikle ilgili tehditle karşılaştığı bu dönemde, biz, Türkiye'nin, Türk milletinin desteğini hissettik. Somali olarak biz de kendi kuvvetli hükümetimizi kurmak, toprak bütünlüğümüzü, egemenliğimizi kurmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Mahmud, Türkiye'nin uzun yıllar önce Somaliland ve Somali arasında ara buluculuk çalışmaları yaptığını ve o zamandan beri bu sorunun barışçıl, dostane bir şekilde halledilebilmesi, çözülebilmesi için de çalışmalar yürüttüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine Türkiye'nin Somali'nin yanında olduğunu bir kere daha tekrarlamıştır. Türkiye, Somali'yi desteklemek üzere Somali'nin yanında olacaktır. Türkiye'nin desteği, Somali'nin ilerlemesinde son derece önemli. Barış, istikrar ve iyileşme için Türkiye'nin işbirliği çok önemli."

Somali'yle ortaklık gösteren bütün kardeş ülkelere, bölgesel kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Mahmud, şunları kaydetti:

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun bu saldırgan tavrı, Somali'yi de içeren bu tavrı kabul edilemez. Aslında bu saldırgan tavır, uluslararası hukukun da ihlalidir. Birleşmiş Milletler kurucu anlaşmasını ihlal eder niteliktedir. Yine Afrika Birliği'ni bir araya getirmiş olan anlaşmaların da diplomasinin de her türlü ilkesini ihlal eder niteliktedir. Toprak bütünlüğü, egemenlik ve bunlara müdahale etmemek bütün uluslararası sistemlerin altındaki temel değerlerdir."

