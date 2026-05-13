Soma Maden Faciası'nın 12. Yılı… Ttb: "Soma Katliamı Bizzat İktidar Temsilcilerinin 'Kaza, Kader, Fıtrat' Söylemleriyle Normalleştirildi"

Türk Tabipleri Birliği, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı vesilesiyle yaptığı açıklamada, facianın iktidar tarafından normalleştirildiğini ve sorumluların cezasız kaldığını vurguladı. Yitiren 301 işçi için hala adalet aranıyor.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı nedeniyle yapılan açıklamada, "Soma katliamı bizzat iktidar temsilcilerinin 'kaza, kader, fıtrat' söylemleriyle normalleştirildi. Türkiye tarihinin en büyük maden katliamıyla ilgili davada, en uzun süre cezaevinde kalan sanıklar bile her bir ölen işçi için yalnızca 8 gün hapis yatmış oldu" denildi.

TTB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye tarihinin en büyük işçi katliamı olan Soma faciasının üzerinden 12 yıl geçtiği hatırlatıldı. Yitirilen 301 maden işçisinin acısının yüreklerde yerini koruduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soma katliamı bizzat iktidar temsilcilerinin 'kaza, kader, fıtrat' söylemleriyle normalleştirildi. Katliamda asli sorumluluğu bulunanların birçoğu yargılanmadı. Yargılananlar ise birer birer salıverildi, davada tek bir tutuklu sanık kalmadı. Türkiye tarihinin en büyük maden katliamıyla ilgili davada, en uzun süre cezaevinde kalan sanıklar bile her bir ölen işçi için yalnızca 8 gün hapis yatmış oldu. Yaşamını yitiren maden işçilerinin yakınları ve iş arkadaşları adalet talep ederken ya bürokrat tekmesi ya da biber gazı ile karşılık aldı."

Avukatları Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı tamamen siyasi gerekçelerle yıllardır hapiste. Evet, yitirdiğimiz 301 maden işçisinin acısı yüreğimizde yerini koruyor fakat katliamda sorumluluğu bulunanların aklanmasının, adalet arayışının karşılıksız bırakılmasının yarattığı öfke de bilincimizde yerini koruyor. Soma Katliamı Davası'nda adalet yerini, Soma'da ve tüm maden ocaklarında emeğin hakkı karşılığını bulana kadar mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
