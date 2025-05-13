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Soma Maden Faciası'nın 11. Yıldönümünde CHP'den Anma Mesajı

Soma Maden Faciası'nın 11. Yıldönümünde CHP'den Anma Mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Faciası'nın 11'inci yıl dönümünde, 301 madenciyi anarak, emekçi haklarını savunma ve iş cinayetlerine karşı mücadele etme vurgusu yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Faciası'nın 11'inci yıl dönümünde, "301 canımızı, yerin yedi kat dibinde alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışırken göz göre göre gelen bir faciada yitirdik. 11 yıl sonra yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor. 301 madencimiz, bugün de mücadelemizde yaşıyor. Unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Faciası'nın 11'inci yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşım yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"301 canımızı, yerin yedi kat dibinde alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışırken göz göre göre gelen bir faciada yitirdik. 11 yıl sonra yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor. 301 madencimiz, bugün de mücadelemizde yaşıyor. Unutmadık, unutturmayacağız. Emekçinin hakkını savunmak, iş cinayetlerini durdurmak ve bir daha hiçbir canı yitirmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu karanlık düzene boyun eğmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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