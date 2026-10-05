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Soma'daki madende 5 işçi ölmüştü, genel müdür dahil 9 zanlı adliyeye sevk edildi

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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi. 1 Ekim'deki göçükte 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı, Soma Adliyesine sevk edildi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
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