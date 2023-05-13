Soma'daki maden şehitleri, facianın 9. yılında anılıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi, olayın 9. yılında anılıyor.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası" olarak kayıtlara geçen facianın 9. yılında şehit madenciler için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, İlçe Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Kızılay tarafından Soma Madenci Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Şehitliğe gelen madenci yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

Anma programına, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Vali Yaşar Karadeniz, Kaymakam Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da katıldı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Ali Çakır, şehitlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 Mayıs'ı unutmadıklarını ve kimseye de unutturmayacaklarını söyledi.

Şehit madencilerin evlatlarının kendilerine emanet olduğunu ifade eden Çakır, "Onlara her daim sahip çıktık ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz." dedi.

Şehit oğlu Uğur Çolak'ın kabri başında dua eden İsmail Çolak ise 9 yılın şehit aileleri için çok zor geçtiğini belirterek, facianın sorumlularının hak ettikleri cezayı almadığını düşündüklerini, hak arayışlarının süreceğini dile getirdi.

Şehitleri anma etkinlikleri kapsamında bugün Soma Ulu Cami'de Kur'an tilaveti yapılacak.

Soma maden faciası

Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği, yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galeriler dumanla dolmuş, 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılmış, 301 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

Tüm ülkeyi üzüntüye boğan facianın ardından 3 gün yas ilan edilmiş, ülke genelindeki tüm camilerden sela okunmuş, cuma namazı sonrası dualar edilmişti.

Soma Mezarlığı'nda, maden faciasında yaşamını yitiren işçilerden 39'unun kabrinin bulunduğu Madenciler Şehitliği oluşturulmuştu.