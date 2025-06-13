Soma'daki Kent Meydanı ve Otoparka Ferdi Zeyrek'in Adı Verildi

Soma'daki Kent Meydanı ve Otoparka Ferdi Zeyrek'in Adı Verildi
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Manisa'nın Soma ilçesinde, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının, inşası süren kent meydanı ve yeraltı otoparkına verilmesi kararlaştırıldı. Belediye Başkanı Sercan Okur, Zeyrek'in anısını yaşatmak istediklerini belirtti.

Manisa'nın Soma ilçesinde yapımı süren kent meydanı ve otoparka, elektrik akımına kapılması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının verilmesi kararlaştırıldı.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, gazetecilere kent meydanı ve yeraltı otopark projesinin Zeyrek'le kurdukları bir hayal olduğunu söyledi.

Zeyrek'in adını Soma'nın kalbine yazmak istediklerini ifade eden Okur, inşası süren otopark ve meydana "Mimar Ferdi Zeyrek Yeraltı Otoparkı ve Kent Meydanı" adını vermeyi kararlaştırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Soner Övümlü - Güncel
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