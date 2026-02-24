Haberler

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda 720 sentetik ecza hap ile 9 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü de yakalandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 720 sentetik ecza hap ile 9 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Alaşehir ve Salihli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda Alaşehir ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.T. (25) ile Salihli ilçesinde "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K. (43) yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Soner Övümlü
500

