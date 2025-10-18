Haberler

Soma'da Tefecilik Operasyonu: 14 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik ve tehdit suçlarından 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü şekilde tefecilik ve tehdit suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir şüpheli serbest bırakıldı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
