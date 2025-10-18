Soma'da Tefecilik Operasyonu: 14 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde "tefecilik ve tehdit" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü şekilde tefecilik ve tehdit suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir şüpheli serbest bırakıldı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.