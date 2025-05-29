Soma'da Oto Yıkamacının Yangında Hayatını Kaybetmesi

MANİSA'nın Soma ilçesinde temizlediği otomobilin alev alması sonucu çıkan yangında oto yıkamacı Şerafettin Akın Ak (35), hayatını kaybetti. Ak'ın alevlerin arasında kaldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi'nde 1620 Sokak'taki oto yıkamacıda, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Oto yıkamacı Şerafettin Akın Ak'ın temizlediği 06 ELE 294 plakalı otomobil, bir anda alev aldı. Alevlerin arasında kalan Ak kaçmaya çalıştı ancak iş yerinde mahsur kaldı. Diğer esnafın durumu bildirmesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının otomobilden sızan benzinin alev almasıyla çıktığı tespit edildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda ağır yaralanan Ak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ak, burada hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.