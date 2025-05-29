Soma'da Oto Yıkamacının Yangında Hayatını Kaybetmesi

Soma'da Oto Yıkamacının Yangında Hayatını Kaybetmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde bir oto yıkamacının temizlediği otomobilin alev alması sonucu çıkan yangında, 35 yaşındaki Şerafettin Akın Ak hayatını kaybetti. Yangının otomobilden sızan benzinin alev almasıyla çıktığı belirlendi.

MANİSA'nın Soma ilçesinde temizlediği otomobilin alev alması sonucu çıkan yangında oto yıkamacı Şerafettin Akın Ak (35), hayatını kaybetti. Ak'ın alevlerin arasında kaldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi'nde 1620 Sokak'taki oto yıkamacıda, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Oto yıkamacı Şerafettin Akın Ak'ın temizlediği 06 ELE 294 plakalı otomobil, bir anda alev aldı. Alevlerin arasında kalan Ak kaçmaya çalıştı ancak iş yerinde mahsur kaldı. Diğer esnafın durumu bildirmesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının otomobilden sızan benzinin alev almasıyla çıktığı tespit edildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda ağır yaralanan Ak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ak, burada hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

Erdoğan'dan terör örgütüne son uyarı: Takip ediyoruz, bundan vazgeçin
Yeniden aday olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi

Tekrar aday olacak mı? Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.