Soma'da orman yangını

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Soma ilçesine bağlı Ularca Mahallesi yakınlarında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye, 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz ve 7 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.