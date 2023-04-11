Soma'da maden ocağında zehirlenme: 1 işçi öldü, 5 işçi tedaviye alındı (3)

MEMLEKETİ ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLECEKManisa'nın Soma ilçesindeki özel bir şirketin işlettiği maden ocağında, yer açmak için yapılan kontrollü patlatmada ortaya çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek, kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden maden işçisi 2 çocuk babası...