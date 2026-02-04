Haberler

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle ağaca çarptı: 2 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücünün otomobili refüjdeki bir ağaca çarptı, 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları ağır.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün otomobili, refüjdeki ağaca çarptı, 1'i kadın, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Hüseyin Özkılınç Caddesi'nde meydana geldi. Polis, sahibinden izinsiz olarak alındığı ihbarı yapılan 10 AAJ 025 plakalı otomobili caddede fark edip, durdurmak istedi. Ancak sürücü, ihtara uymadı. Polisin takibi sırasında Oğuzhan Çetinkaya'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Ön tarafı hasar gören araçtaki Çetinkaya ve yanındaki kimliği henüz belirlenemeyen kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
