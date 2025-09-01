Soma'da Kaçak Kazı Operasyonu: 10 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Soma'da Kaçak Kazı Operasyonu: 10 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 66 eser, 1 projektör, 2 hilti ve bir jeneratör ele geçirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 10 kişi suçüstü yakalandı.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri baskında izinsiz kazı yapan 10 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, yakın döneme ait olduğu değerlendirilen 66 eser, 1 projektör, 2 hilti ve jeneratör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, izinsiz ormana girişlerinden dolayı idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu

Mert Hakan'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu

Saran büyük oynuyor! Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.