Soma'da çıkan orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı
Manisa'nın Soma ilçesinde Darkale Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Soma ilçesi Darkale Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Serkan ÖZDEMİR-Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa),