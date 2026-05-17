SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan Samsun'da prova uçuşu

SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gösteri yapacak olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, prova uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, 19 Mayıs Salı günü Samsun'da gösteri uçuşu yapacak. Etkinlik öncesi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları pilotları çevre tanıma ve prova uçuşu gerçekleştirdi. Yaklaşık 30'ar dakika süren uçuşta pilotlar akrobatik hareketlerinin ardından uçuşunu sonlandırdı.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın yarın da prova uçuşu yaptıktan sonra 19 Mayıs Salı günü saat 16.00'da gösteri uçuşunu gerçekleştirecek.

