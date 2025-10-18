SOLOTÜRK Kayseri semalarında gösteri uçuşu yaptı

KAYSERİ'de, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 7'nci Bilim Şenliği kapsamında SOLOTÜRK, kent semalarında gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 7'nci Bilim Şenliği kapsamında Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalandı. SOLOTÜRK'ü izlemek için binlerce kişi, millet bahçesine toplandı. Şehrin birçok noktasından görülen SOLOTÜRK'ün gösterisi, kentte yaşayanlar tarafından ilgiyle karşılandı.