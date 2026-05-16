SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Ordu'da 'mayıs yedisi' etkinlikleri öncesinde yaklaşık 20 dakikalık prova uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" etkinlikleri öncesinde Ordu'da prova uçuşu yaptı.
Altınordu ilçesindeki Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı mevkisinde toplanan vatandaşlar, akrobatik hareketlerle unutulmaz bir deneyim sunan gösteriyi cep telefonlarıyla görüntüledi.
Yaklaşık 20 dakika süren provayı izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.
SOLOTÜRK, 22 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de Altınordu sahilinde gösteri uçuşu yapacak.
