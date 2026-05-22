SOLOTÜRK Ordu'da gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Ordu'da 'mayıs yedisi' etkinlikleri kapsamında yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar akrobatik hareketleri ilgiyle izledi.
Altınordu ilçesindeki Akyazı ve Durugöl sahilinde toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün yaptığı uçuşa ilgi gösterdi.
Burada uçuşu izleyen vatandaşlar, akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla görüntüledi.
SOLOTÜRK'ün Ordu semalarındaki gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli