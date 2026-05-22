SOLOTÜRK Ordu'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Ordu'da 'mayıs yedisi' etkinlikleri kapsamında yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar akrobatik hareketleri ilgiyle izledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" etkinlikleri kapsamında Ordu'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Altınordu ilçesindeki Akyazı ve Durugöl sahilinde toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün yaptığı uçuşa ilgi gösterdi.

Burada uçuşu izleyen vatandaşlar, akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla görüntüledi.

SOLOTÜRK'ün Ordu semalarındaki gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

