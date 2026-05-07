Haberler

Solomon Adaları'nda güvenoyu alamayan Manele hükümeti düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Solomon Adaları'nda Başbakan Jeremiah Manele, ulusal meclisteki güven oylamasında yeterli oy alamayarak görevden alındı. Oylamada 22 milletvekili Manele hükümetinden yana, 26 milletvekili ise karşı oy kullandı. Yeni bir başbakan seçimi için meclisin tatil edildiği bildirildi.

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nda Başbakan Jeremiah Manele hükümeti, Ulusal Meclis'teki güven oylaması sonucu görevden alındı.

Radio New Zealand'ın haberine göre, ulusal mecliste düzenlenen olağanüstü oturumda, Manele hükümeti hakkında güven oylaması için önerge verildi.

Muhalif milletvekili Frederick Kologeto liderliğindeki koalisyon tarafından sunulan önergede Nisan 2024 seçimlerinden beri yaşanan "ülke içi siyasi istikrarsızlık" gerekçe gösterildi.

50 sandalyeli mecliste 22 milletvekili Manele hükümetinden yana oy kullanırken 26 milletvekili aksi yönde oy verdi. İki milletvekili oylamaya katılmadı.

Meclis Başkanı Patterson Oti, gazetecilere açıklamasında, güvenoyu alamayan Başbakan Manele liderliğindeki azınlık hükümetinin düştüğünü ve Manele'nin görevinden alındığını bildirdi.

"Ulusal çıkar" mesajı

Karar sonrası konuşan Manele, ulusal meclisi Solomon Adaları halkı için birlikte çalışmaya ve milletvekillerini "ulusal çıkarları parti çıkarlarının önüne koymaya" çağırdı.

Avustralya merkezli ABC News'in haberine göre, yeni bir başbakan seçimi için hükümetin hazırlık yapması amacıyla ulusal meclis süresiz olarak tatil edildi.

Solomon Adaları hükümetinde marttan beri istifalar yaşanıyor, bazı bakanlar muhalefet cephesine geçiş yapıyordu.

Güney Pasifik bölgesinde, yaklaşık 900 bin nüfusa sahip, Okyanusya ülkesi Solomon Adaları, 6 büyük ada ve 1000'den fazla küçük adacıktan oluşuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti

Bir gecede sildiler! Sabah uyandığında hayrete düştü
Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı

Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Tıvorlu İsmail'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar

Sahneye çıkmadan önce üstünü başını parçaladılar
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke

Veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti

Bir gecede sildiler! Sabah uyandığında hayrete düştü
Ugandalı komutan küstahlıkta sınır tanımıyor! Bir Türkiye mesajı daha

Ugandalı komutan küstahlıkta sınır tanımıyor! Bir Türkiye mesajı daha
Kylie Jenner 15 milyon takipçi kaybetti

Telefonunu eline aldı, hayatının şokunu yaşadı