Solhan'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Solhan'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kursiyerler, yıl boyunca yaptıkları el emeği ürünlerini sergiledi. Etkinliğe katılan Kaymakam Muhammed Çetin, kursiyerlerin eserleriyle gururlandıklarını belirtti.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kursiyerler hazırladığı ürünleri sergiledi.

Solhan Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Yıl Sonu Sergisinin açılışı yapıldı.

Kaymakam Muhammed Çetin, kursiyerlerin sene boyunca yaptıkları el emeği göz nuru eserlerini sergilediklerini, onların bu güzel günlerinde yanlarında olduklarını söyledi.

Sergide birbirinden güzel el işleri, el emeklerini gördüklerini belirten Çetin, "Onlar adına gururluyuz, kurslarımız artarak devam edecek. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Kaymakam Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi ve vatandaşlar stantları gezdi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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