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Bingöl Solhan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi. Kaymakam Muhammed Çetin, şehitleri rahmetle andıklarını ve gazilere şükranlarını iletti. Programda ikramlar yapıldı ve etkinliğe birçok kurum ve vatandaş katıldı.

??????? Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediye bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alandaki ekrandan izletildi.

Kaymakam Muhammed Çetin, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatanın bekası, milletin huzuru için gözünü kırpmadan şahadete koşan tüm şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere de şükranlarını arz ettiğini belirtti.

Programda, çeşitli ikramlar yapıldı.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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