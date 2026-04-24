Haberler

Sol Parti'den 23 Nisan Mesajı: Laik, Demokratik ve Bağımsız Türkiye İçin Birleşelim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - SOL Parti, 23 Nisan açıklamasında halk egemenliği ve laiklik vurgusu yaparak, çocukların sömürülmediği, eşit ve özgür bir gelecek için mücadele çağrısında bulundu.

SOL Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, halk egemenliği, laiklik ve çocukların yaşam koşullarına dikkat çekti. Parti, açıklaması şu şekilde:

"Emperyalistlere ve saltanat heveslilerine karşı laik, demokratik ve bağımsız Türkiye için birleşelim. 23 Nisan, saraydan alınan egemenliğin halka devredildiği, saltanatın sona erdiği bir kopuşun simgesidir. Bugün ise AKP'nin saray rejimi bu egemenliği yeniden tek elde toplamaya çalışırken, çocuklar bu düzenin en ağır sonuçlarını yaşıyor. Bir yanda ayrıcalıklarla büyüyenlerin çocukları, diğer yanda MESEM'lerde ucuz iş gücü haline getirilen, yoksullukla, tarikat ağlarıyla, niteliksiz eğitimle kuşatılan ve son olarak okullarda can güvenliği korkusu yaşayan milyonlarca çocuk var. Bizler biliyoruz ki gerçek halk egemenliği; çocukların sömürülmediği, eşit, özgür ve laik bir geleceğin kurulmasıyla mümkündür. 23 Nisan'ı, bu düzeni değiştirme ve çocuklara insanca bir yaşam kurma mücadelemizi büyütme çağrısı olarak selamlıyoruz."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

