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SOL Parti, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde devrimci demokratik cumhuriyet kuracak

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SOL Parti, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde devrimci demokratik cumhuriyet kuracak
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SOL Parti, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü paylaşımında halkın söz, yetki ve karar sahibi olduğu gerçek demokrasi, tam bağımsız ve laik mücadeleyle devrimci demokratik cumhuriyet kuracağını belirtti. Parti, Türkiye'nin monarşi dayatmasıyla karşı karşıya olduğunu savundu.

(ANKARA) - SOL Parti'den, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Bir kez daha genci yaşlısı, kadını erkeği yediden yetmişe bütün halk birleşeceğiz. Halkın söz, yetki ve karar sahibi olduğu gerçek bir demokrasi, tam bağımsız ve laik mücadelesiyle devrimci demokratik bir cumhuriyet kuracağız" denildi.

SOL Parti'nin, sosyal medya hesabından, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Emperyalistlerin büyük bir kuşatma içinde yutmaya yeltendiği bir dönemde teslimiyetler ve ihanet ateşlerinden geçilerek kurulan Cumhuriyet'i, onun için mücadele edenleri Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Anadolu halkını selamlıyoruz. 103 yıl sonra bugün, Türkiye Amerikan çıkarları doğrultusunda kurulan siyasal İslamcı faşizmin ablukası altında. Trump ve ABD'ye rehin bırakılmış ülkemiz bugün bir monarşi dayatmasıyla karşı karşıya. Bu felakete bir kez daha son vermek için bir kez daha genci yaşlısı, kadını erkeği yediden yetmişe bütün halk birleşeceğiz. Bu bir avuç haraminin saltanatına mutlaka son vereceğiz. Halkın söz, yetki ve karar sahibi olduğu gerçek bir demokrasi, tam bağımsız ve laik mücadelesiyle devrimci demokratik bir cumhuriyet kuracağız."

Kaynak: ANKA
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