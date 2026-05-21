CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Sol Parti Sözcüsü İşleyen: Bu Darbeye Karşı Birlik ve Dayanışma İçin Mücadele Edeceğiz

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararını eleştirerek, 'Saray kayyumu atandı' ifadeleriyle bu kararın bir darbe olduğunu savundu ve birlik çağrısı yaptı.

(ANKARA) - SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, istinafın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararına ilişkin "Bu darbeye karşı birlik ve dayanışma için mücadele edeceğiz" paylaşımını yaptı.

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mutlak butlan kararı ile ana muhalefet partisine Saray kayyumu atandı! Bu bir Parti meselesi değil, bu karar fiilen muhalefetsiz ve seçimsiz bir ortamda, Erdoğan'ın fiilen tek aday olduğu bir sandık kurgusunun parçasıdır. Bu darbeye karşı birlik ve dayanışma için mücadele edeceğiz!"

Kaynak: ANKA
