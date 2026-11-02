Sokoto'dan Zamfara'ya gelen polislere düzenlenen saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi

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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi.

Zamfara Polis Sözcüsü Abdullahi Faruk, silahlı çete üyelerinin Sokoto eyaletinden Zamfara'ya gelen polislere silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.

Faruk, saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiğini, çok sayıda polisin yaralandığını belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA