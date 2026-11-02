Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sokoto'dan Zamfara'ya gelen polislere düzenlenen saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerinin Sokoto eyaletinden Zamfara'ya gelen polislere düzenlediği saldırıda 5 polis hayatını kaybetti. Zamfara Polis Sözcüsü Abdullahi Faruk, saldırıda çok sayıda polisin de yaralandığını belirtti.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi.

Zamfara Polis Sözcüsü Abdullahi Faruk, silahlı çete üyelerinin Sokoto eyaletinden Zamfara'ya gelen polislere silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.

Faruk, saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiğini, çok sayıda polisin yaralandığını belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Ahmet Mekin'in öldüğü iddia edildi: Açıklama torunu Mekin Sezer'den geldi

Ünlü oyuncunun öldüğü iddia edildi: Açıklama torunundan geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti

Fon soruşturmasında milyarlar geri döndü! Rakam inanılmaz
Bulgaristan’da sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak

Komşuda sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak
Bartın'da asansörün halatı koptu! Baba ile oğlu 10 metre yükseklikten düştü

Asansörün halatı 3. katta koptu! Baba ile oğlu 10 metreden düştü
ATM'den çıkan 4 bin 900 avroyu cebine koymadı! Alanya'da otobüs şoförü parayı sahibine teslim etti

ATM'den tomarla avro çıktı! Otobüs şoförü bakın ne yaptı
Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı

Yapılan yorumları görmeniz lazım!
Osimhen'in kızına hazırlattığı odayı görenler şaşkına döndü

İkinci kez baba oldu! Hazırlanan odayı görenler şaşkın
ABD'deki başarısız infazın doktoru ilk kez konuştu! 'Beceriksiz değilim'

Başarısız idamın doktoru ilk kez konuştu! Sözleri bomba