Haberler

Söke ve Nazilli'de 19 Mayıs coşkusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Söke Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Turan Gönen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Şehir Stadı'nda devam eden törende konuşan Gönen, 19 Mayıs 1919'un yalnızca bir tarih olmadığını, Türk milletinin yeniden ayağa kalkışının ve bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Öğrenciler tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu, çeşitli oyunlar oynandı, gösteriler yapıldı.

Nazilli

Nazilli İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Pınarbaşı Aydın Toscalı Stadyumu'nda devam eden programda öğrencilerin hazırladığı spor etkinlikleri ve halk oyunları gösterileri izleyenlerden alkış aldı.

Emekli Hava Astsubay Ali Atıcı paramator ile Türk bayrağını dalgalandırdı.

Programın ardından Hürriyet Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar bando eşliğinde kortej gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı

Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lucas Torreira'dan saldırı sonrası dikkat çeken karar

Torreira'dan saldırı sonrası dikkat çeken karar
Dükkanının önünde bulduğu kedisiyle her gün kucaklaşıyor

Esnaf dostu kedi! Her gün dükkan sahibiyle kucaklaşıyor
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi! Bir anda beyaza büründü
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı
Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu

5 cenaze yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu
Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor