Söke ve Nazilli'de 19 Mayıs coşkusu

Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Söke Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Turan Gönen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Şehir Stadı'nda devam eden törende konuşan Gönen, 19 Mayıs 1919'un yalnızca bir tarih olmadığını, Türk milletinin yeniden ayağa kalkışının ve bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Öğrenciler tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu, çeşitli oyunlar oynandı, gösteriler yapıldı.

Nazilli

Nazilli İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Pınarbaşı Aydın Toscalı Stadyumu'nda devam eden programda öğrencilerin hazırladığı spor etkinlikleri ve halk oyunları gösterileri izleyenlerden alkış aldı.

Emekli Hava Astsubay Ali Atıcı paramator ile Türk bayrağını dalgalandırdı.

Programın ardından Hürriyet Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar bando eşliğinde kortej gerçekleştirildi.